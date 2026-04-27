2. Bundesliga

Nach Notbremse: Darmstadts Pfeiffer gesperrt

Nach seiner Roten Karte gegen Elversberg muss Patric Pfeiffer aussetzen - allerdings nicht lange. Kommenden Sonntag im Karlsruher Wildpark wird er den Darmstädtern fehlen.

Darmstadts Patric Pfeiffer (r.) flog gegen Elversberg vom Platz. Foto: Uwe Anspach/dpa
Darmstadts Patric Pfeiffer (r.) flog gegen Elversberg vom Platz.

Darmstadt (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 muss im Saisonendspurt der 2. Fußball-Bundesliga kurzzeitig auf Verteidiger Patric Pfeiffer verzichten. Der 26-Jährige wurde nach seiner Roten Karte im Heimspiel gegen die SV Elversberg (3:3) am vergangenen Wochenende für eine Partie gesperrt.

Pfeiffer war für eine Notbremse kurz vor der Pause vom Platz geschickt worden. Das Remis war für die Darmstädter im Aufstiegsrennen ein Dämpfer. Vor dem drittletzten Spieltag liegen sie in der Tabelle sechs Punkte hinter dem Relegationsrang drei. Am Sonntag sind sie beim Karlsruher SC zu Gast.

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