Nach Pisa-Ergebnissen: Jung denkt über weitere Reformen nach

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem historisch schlechten Abschneiden Deutschlands bei der Bildungsstudie Pisa denkt Baden-Württembergs Kultusminister Andreas Jung über weitere Reformen nach. Dass sich die Schere zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg weiter öffne, dürfe nicht ruhen lassen, sagte der CDU-Politiker einer Mitteilung zufolge. Der Rückschlag bei der Bildungsgerechtigkeit treffe bis ins Mark.

«Es stellt sich die Frage, ob wir bei der Erfassung von Sprach- und Entwicklungsständen noch früher ansetzen und noch stärker kindgerecht fördern können als bislang im Schnitt mit 4,3 Jahren», sagte Jung. In den ersten Jahren würden entscheidende Weichen gestellt.

30 Prozent der Kinder in Baden-Württemberg seien nicht ausreichend auf den Schulstart vorbereitet, weil sie nicht gut genug Deutsch sprächen oder Defizite in der Entwicklung hätten. «Wir müssen noch mehr tun, um ihnen einen guten Start ihres Bildungswegs zu ermöglichen.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Sprachförderung ist schon auf dem Weg

In der vergangenen Legislaturperiode hatte sich Grün-Schwarz bereits auf eine stärkere Sprachförderung verständigt. Das Paket sieht vor, dass Kinder mit Bedarf noch vor der Einschulung ein intensives Sprachtraining bekommen sollen. Sprechen die Kinder danach noch immer nicht ausreichend Deutsch, um eine Grundschule besuchen zu können, sollen sie vom nächste Woche startenden neuen Schuljahr in sogenannten Juniorklassen gefördert werden. Ab dem Schuljahr 2028/2029 soll die Sprachförderung verbindlich werden.