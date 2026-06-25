Europa League

Nach Platzsturm: SC Freiburg droht Zuschauerausschluss

Freiburg feiert, die UEFA bestraft: Der Platzsturm nach dem Europa-League-Halbfinalerfolg hat Konsequenzen.

Ein Platzsturm mit Folgen: Die UEFA hat den Club dafür bestraft. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Ein Platzsturm mit Folgen: Die UEFA hat den Club dafür bestraft. (Archivbild)

Freiburg (dpa) - Wegen des Platzsturms nach dem historischen Einzug ins Europa-League-Finale droht dem SC Freiburg ein internationales Heimspiel ohne Zuschauer. Die Strafe, dass der badische Fußball-Bundesligist eine Partie unter Ausschluss der Fans austragen muss, ist für zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt, wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) mitteilte. Damit muss der Verein vorerst keine Partie ohne Fans bestreiten.

Zudem muss der Sport-Club aber eine Geldstrafe von 30.000 Euro zahlen. Anfang Mai hatten die Freiburger mit einem furiosen 3:1 gegen Sporting Braga im Halbfinal-Rückspiel den Einzug ins Europa-League-Endspiel perfekt gemacht. Anschließend gab es kein Halten mehr, die Fans stürmten den Platz. Zuschauer und Mannschaft feierten den historischen Vereinserfolg. 

Auch nächste Saison spielt der SC international

Im Endspiel in Istanbul blieb der SC von Trainer Julian Schuster gegen Aston Villa beim 0:3 chancenlos. Die mögliche Qualifikation für die Champions League verpassten die Badener mit der Niederlage, sie treten in der kommenden Spielzeit in der Conference League an.

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