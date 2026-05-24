Leicht verletzt

Nach Pokalfinale: Großaspach-Spieler geschlagen und beraubt

Nach dem württembergischen Landespokalfinale wird ein Spieler der SG Sonnenhof Großaspach auf dem Stadionparkplatz von Männern attackiert und ausgeraubt. Auch sein Vater erleidet Verletzungen.

Der Spieler und sein Vater erlitten leichte Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Spieler und sein Vater erlitten leichte Verletzungen. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa) - Nach dem Landespokalfinale zwischen den Stuttgarter Kickers und der SG Sonnenhof Großaspach ist ein Spieler der Großaspacher auf einem Parkplatz am Stadion überfallen und verletzt worden. Die SG hatte sich im Duell der beiden Regionalligisten zuvor mit 4:1 durchgesetzt.

Nach Angaben der Polizei wurde der 30-Jährige am Samstagabend von einer Gruppe verfolgt, als er gemeinsam mit seinem Vater zu seinem Auto in Stuttgart ging. Auf der Flucht verlor er demnach sein Handy und seine Geldbörse, die ein Verfolger an sich nahm. Kurz darauf sollen mehrere Männer auf den Fußballer eingeschlagen und eingetreten haben.

Vater des Spielers leicht verletzt

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zudem entrissen die Täter dem Spieler seine Sporttasche. Der 65 Jahre alte Vater des Spielers wurde leicht verletzt, als er seinem Sohn helfen wollte. Die mutmaßlichen Täter sollen Fankleidung der Stuttgarter Kickers getragen haben.

Das württembergische Pokalfinale war am Nachmittag schon von einer Spielunterbrechung überschattet worden. Anhänger der Gastgeber wollten kurz vor Schluss auf den Platz stürmen und warfen Gegenstände auf den Rasen. Beide Mannschaften mussten vor 8.520 Zuschauern für einige Minuten in die Kabine gehen, ehe die Begegnung beendet werden konnte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kickers-Fans sorgen für Spielunterbrechung im Pokalfinale
Großaspach holt den Cup

Kickers-Fans sorgen für Spielunterbrechung im Pokalfinale

Die Stuttgarter Kickers erweisen sich im württembergischen Pokalendspiel als schlechte Verlierer - zumindest einige Anhänger der Blauen. Was im Stadion unterm Fernsehturm passiert ist.

23.05.2026

Torloses Remis reicht: Großaspach zurück in der 3. Liga
Fußball-Regionalliga

Torloses Remis reicht: Großaspach zurück in der 3. Liga

Der Durchmarsch ist perfekt: Aufsteiger Großaspach ist die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die 3. Liga nicht mehr zu nehmen.

02.05.2026

Mann auf Parkplatz ausgeraubt
Überfall

Mann auf Parkplatz ausgeraubt

Ein Mann aus Nordrhein-Westfalen wartet in seinem Auto auf einen Parkplatz im hessischen Wiesbaden und wird plötzlich überfallen. Die Polizei setzt bei den Ermittlungen in diesem Fall auf Zeugen.

26.10.2025

Zehn Tore in zwei Spielen: Aspacher Vorfreude auf Leverkusen
Pokal-Hit in der Provinz

Zehn Tore in zwei Spielen: Aspacher Vorfreude auf Leverkusen

Ist Bayers XXL-Umbruch die Chance für den Außenseiter? Die SG Sonnenhof Großaspach greift mit Euphorie nach ihrer Mini-Chance. Ein Ex-Profi ist Sportlicher Leiter des Clubs - und großer Pokal-Fan.

13.08.2025

Sandhausen, Großaspach und Bahlingen sind Landespokalsieger
Tag der Amateure

Sandhausen, Großaspach und Bahlingen sind Landespokalsieger

Der SV Sandhausen, die SG Sonnenhof Großaspach und der Bahlinger SC werden Landespokalsieger und starten in der 1. Runde des DFB-Pokals.

24.05.2025