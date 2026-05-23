Großaspach holt den Cup

Kickers-Fans sorgen für Spielunterbrechung im Pokalfinale

Die Stuttgarter Kickers erweisen sich im württembergischen Pokalendspiel als schlechte Verlierer - zumindest einige Anhänger der Blauen. Was im Stadion unterm Fernsehturm passiert ist.

Aufregung beim Pokalspiel zwischen den Kickers und Großaspach. (Archivbild) Foto: Andreas Gora/dpa
Aufregung beim Pokalspiel zwischen den Kickers und Großaspach. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Eine Spielunterbrechung hat das württembergische Pokalfinale zwischen den Stuttgarter Kickers und der SG Sonnenhof Großaspach überschattet. In der Partie zwischen den beiden Fußball-Regionalligisten wollten Anhänger der Gastgeber kurz vor Schluss auf den Platz stürmen und warfen Gegenstände auf den Rasen. Sie erwiesen sich als schlechte Verlierer: Die Blauen unterlagen in ihrem Stadion auf der Waldau mit 1:4 (0:1). 

Beide Mannschaften mussten vor 8.520 Zuschauern für einige Minuten in die Kabine gehen, ehe die Begegnung beendet werden konnte. Die Tore für die Gäste erzielten Michael Kleinschrodt (28. Minute), Fabien Eisele (64./Elfmeter) und Mert Tasdelen (79./90.+13.). Bei den Kickers sah Melkamu Frauendorf Gelb-Rot, ehe Mario Borac (74.) zwischendurch auf 1:2 verkürzte. Großaspach steht damit in der ersten Runde des DFB-Pokals.

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