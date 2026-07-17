Nach Polizeischüssen auf 20-Jährigen: Verfahren eingestellt
Nach Schüssen auf einen 20-Jährigen in Walldorf stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen die Polizisten ein. Videoaufnahmen spielten dabei eine zentrale Rolle.
Walldorf (dpa/lsw) - Nach Schüssen der Polizei auf einen jungen Mann in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen die beteiligten Beamten eingestellt. Die Polizisten hätten alles versucht, um die Schussabgabe zu verhindern, teilte die Anklagebehörde mit. Das hätten die Ermittlungen - insbesondere auch mit Blick auf Bodycam-Aufnahmen aus verschiedenen Blickwinkeln - ergeben. Demnach sei erst geschossen worden, als der mit einem Messer bewaffnete Mann schnell und mit erhobenem Messer auf die Beamten zugegangen sei.
Der zum Zeitpunkt des Vorfalls 20-Jährige war Mitte Juni nach der Flucht vor einer Verkehrskontrolle angeschossen und schwer verletzt worden. Mittlerweile sei er wieder aus dem Krankenhaus entlassen, wie es weiter hieß.