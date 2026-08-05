Nach Polizeischüssen in Nordhessen: 66-Jähriger gestorben

Kassel (dpa/lhe) - Nach Polizeischüssen auf einen Mann im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis Anfang Juli ist der 66-Jährige inzwischen gestorben. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Kassel auf Anfrage. Zuvor hatte die «Hessische/Niedersächsische Allgemeine» (HNA) berichtet.

Zu dem Vorfall am 2. Juli war es nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft und dem Hessischen Landeskriminalamt (HLKA) im Zusammenhang mit Ermittlungen zu einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt in einem Ortsteil von Guxhagen gekommen. Der Polizei war demnach von einem Zeugen ein Fahrzeug gemeldet worden, dessen Fahrer auffällig fuhr. Nachdem der Fahrer identifiziert werden konnte, hätten Polizeibeamte zur weiteren Klärung des Sachverhalts dessen Wohnanschrift aufgesucht, hieß es damals.

Polizisten vermutlich mit Schreckschusswaffe bedroht

Vor Ort soll der 66-Jährige die Beamten im Bereich seiner Wohnung mit einer Schusswaffe bedroht haben. Dabei handelte es sich laut den Ermittlern mutmaßlich um eine Schreckschusswaffe. Daraufhin hätten die Polizeibeamten von ihren Schusswaffen Gebrauch gemacht. Der Mann wurde dabei im Bereich des Oberkörpers lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft starb er bereits am 20. Juli in einer Klinik in Kassel.

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