Schwalm-Eder-Kreis

Nach Polizeischüssen in Nordhessen: 66-Jähriger gestorben

Anfang Juli wurde der Mann durch Polizeischüsse lebensgefährlich verletzt. Er soll die Beamten zuvor mit einer mutmaßlichen Schreckschusswaffe bedroht haben. Inzwischen ist er gestorben.

Die Staatsanwaltschaft hat die Obduktion des Leichnams des 66-Jährigen angeordnet. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Staatsanwaltschaft hat die Obduktion des Leichnams des 66-Jährigen angeordnet. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - Nach Polizeischüssen auf einen Mann im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis Anfang Juli ist der 66-Jährige inzwischen gestorben. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Kassel auf Anfrage. Zuvor hatte die «Hessische/Niedersächsische Allgemeine» (HNA) berichtet.

Zu dem Vorfall am 2. Juli war es nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft und dem Hessischen Landeskriminalamt (HLKA) im Zusammenhang mit Ermittlungen zu einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt in einem Ortsteil von Guxhagen gekommen. Der Polizei war demnach von einem Zeugen ein Fahrzeug gemeldet worden, dessen Fahrer auffällig fuhr. Nachdem der Fahrer identifiziert werden konnte, hätten Polizeibeamte zur weiteren Klärung des Sachverhalts dessen Wohnanschrift aufgesucht, hieß es damals.

Polizisten vermutlich mit Schreckschusswaffe bedroht 

Vor Ort soll der 66-Jährige die Beamten im Bereich seiner Wohnung mit einer Schusswaffe bedroht haben. Dabei handelte es sich laut den Ermittlern mutmaßlich um eine Schreckschusswaffe. Daraufhin hätten die Polizeibeamten von ihren Schusswaffen Gebrauch gemacht. Der Mann wurde dabei im Bereich des Oberkörpers lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft starb er bereits am 20. Juli in einer Klinik in Kassel.

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Zur rechtlichen Überprüfung des Schusswaffeneinsatzes war, wie in Fällen polizeilichen Schusswaffengebrauchs üblich, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags eingeleitet worden. Die durch das hessische LKA geführten Ermittlungen dauerten weiterhin an, teilte die Staatsanwaltschaft jetzt mit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sei eine Obduktion des Leichnams angeordnet worden. Der Eingang des Obduktionsgutachtens stehe ebenso noch aus wie die weiteren Ermittlungsergebnisse.

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