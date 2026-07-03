Nordhessen

Polizist schießt bei Einsatz – Mann in kritischem Zustand

Nach einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt eskaliert ein Einsatz: Ein Polizist schießt auf einen Mann. Dieser soll die Beamten zuvor bedroht haben.

Ein 66-Jähriger ist von einem Polizisten lebensbedrohlich verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Ein 66-Jähriger ist von einem Polizisten lebensbedrohlich verletzt worden. (Symbolbild)

Kassel (dpa) - Ein Polizist hat in einem Haus in Nordhessen einen Mann angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Beamte hätten den 66-Jährigen wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt aufgesucht und seien von ihm mit einer Schusswaffe bedroht worden, teilte die Polizei mit. Wie es anschließend zu dem Schuss oder den Schüssen kam, werde noch ermittelt. Der Verletzte wurde nach dem Vorfall im nördlichen Schwalm-Eder-Kreis - ein genauer Tatort wurde nicht bekanntgegeben - ins Krankenhaus gebracht.

Nähere Angaben zu dem Vorfall machte die Polizei zunächst nicht, für Rückfragen zu der schriftlichen Mitteilung war sie zunächst nicht erreichbar.

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