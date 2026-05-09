Fußball-Bundesliga

Nach Rekord-Tor: Entwarnung bei Stuttgarts Undav

VfB-Star Deniz Undav feiert gegen Leverkusen eine Bestmarke - und muss dann runter. Trainer Sebastian Hoeneß wirkt allerdings nicht allzu besorgt.

Deniz Undav erzielte beim 3:1-Sieg der Stuttgarter den Endstand. Foto: Tom Weller/dpa
Deniz Undav erzielte beim 3:1-Sieg der Stuttgarter den Endstand.

Stuttgart (dpa) - Nationalstürmer Deniz Undav hat sich beim 3:1 (2:1)-Sieg des VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen wohl nicht schlimmer verletzt. Der 29-Jährige habe unter der Woche schon leichte Probleme im Achillessehnenbereich gehabt, berichtete Trainer Sebastian Hoeneß nach der Partie in der Fußball-Bundesliga. «Es wird keine Verletzung sein. Aber er hat gemerkt, dass es mehr wird, und dann angezeigt, dass er runter möchte.»

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Undav hatte beim wichtigen Heimerfolg der Stuttgarter in der 58. Minute das Tor zum 3:1 erzielt. Mit dem 19. Saisontor stellte er einen persönlichen Rekord in der Bundesliga auf. Zehn Minuten später war der Angreifer, der mit der deutschen Nationalmannschaft im Sommer an der WM in den USA, Kanada und Mexiko teilnehmen dürfte, ausgewechselt worden. Für den VfB waren die drei Punkte im Kampf um die Champions-League-Qualifikation enorm wichtig.

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