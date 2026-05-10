«Commander Deniz»: VfB-Star Undav erklärt seinen Jubel

Stuttgart (dpa) - Sein Rekord-Tor bejubelte Deniz Undav auf ganz spezielle Art und Weise. Nachdem der Nationalstürmer beim 3:1 (2:1)-Sieg des VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen am Samstag den Endstand erzielt hatte, stellte er sich mit erhobenem Zeigefinger vor seine Teamkollegen Ermedin Demirovic und Angelo Stiller - und diese salutierten.

Was es damit auf sich hat? «Sie nennen mich Commander Deniz», erklärte Undav. Das sei eine Anspielung auf Weltstar Kylian Mbappé von Real Madrid, von dem im Internet unter anderem satirische Bilder in Militäruniform kursieren. Die Pose sei bereits seit zwei, drei Wochen abgesprochen gewesen, verriet Undav. Nur: In der Fußball-Bundesliga hatte er seitdem nicht mehr getroffen.

Die Zeit für ein Undav-Tor

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