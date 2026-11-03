Nach Schlägerei fährt Betrunkener in Partygäste
Nach einer Schlägerei auf einer Party steigt ein 28-Jähriger betrunken ins Auto und erfasst mehrere Gäste. Sechs werden verletzt – was hinter der Fahrt steckt, ist noch unklar.
Blumberg (dpa/lsw) - Nach einer Schlägerei auf einer privaten Party in Blumberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist ein betrunkener 28-Jähriger in sein Auto gestiegen und losgefahren - dabei hat er mehrere Gäste erfasst. Sechs Menschen wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Auf dem Fest waren in der Nacht zum Sonntag zunächst zwei Gruppen aneinandergeraten und hatten sich geschlagen. Anschließend setzte sich der 28-Jährige mit zwei Begleitern ins Auto, fuhr vom Grundstück und stieß mit mehreren Feiernden zusammen. Die Polizei stoppte den Wagen kurz darauf. Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahrer mehr als ein Promille. Ob der Mann die Gäste absichtlich erfasste oder ob es ein Unfall war, ist bisher unklar.