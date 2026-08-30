Großeinsatz in der Schweiz

Nach Schüssen bei Rave in der Schweiz: Verletzte in Klinik

Nach den Schüssen bei einer Rave-Veranstaltung sind fünf Verletzte weiterhin im Krankenhaus. Wurden sie schon befragt?

In der Nacht sind laut Polizei Schüsse gefallen. Foto: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa
In der Nacht sind laut Polizei Schüsse gefallen.

Aarau (dpa) - Nach den tödlichen Schüssen in Aarau in der Schweiz befinden sich die fünf Verletzten im Krankenhaus. Sie hätten leichte bis schwere Verletzungen, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Aargau. Es seien vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 24 und 27 Jahren. Die Befragung der Verletzten sei so weit wie möglich erfolgt. 

Bei der Rave-Veranstaltung ist eine 22-jährige Frau durch einen oder mehrere Schüsse getötet worden. Ein oder mehrere Täter hatten am frühen Sonntagmorgen zahlreiche Schüsse abgegeben. Das Motiv für das Geschehen ist noch unklar. Nach dem oder den Tätern wird intensiv gefahndet.

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