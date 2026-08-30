Nach Schüssen bei Rave in der Schweiz: Verletzte in Klinik

Aarau (dpa) - Nach den tödlichen Schüssen in Aarau in der Schweiz befinden sich die fünf Verletzten im Krankenhaus. Sie hätten leichte bis schwere Verletzungen, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Aargau. Es seien vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 24 und 27 Jahren. Die Befragung der Verletzten sei so weit wie möglich erfolgt.