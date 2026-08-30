Tödliche Schüsse

Schüsse in Schweiz – Deutsche Polizei an Fahndung beteiligt

Nach Schüssen bei einer Veranstaltung in der Schweiz suchen die Behörden nach dem Täter. Auch die deutsche Polizei wurde informiert.

Auch die deutschen Behörden sind in die Fahndungsmaßnahmen eingebunden. Foto: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa
Auch die deutschen Behörden sind in die Fahndungsmaßnahmen eingebunden.

Aarau/Freiburg (dpa) - Nach den tödlichen Schüssen im schweizerischen Aarau ist auch die Polizei auf deutscher Seite an den allgemeinen Fahndungsmaßnahmen beteiligt. Dies sei reine Routine in der Polizeiarbeit, betonte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg. Angaben zu den konkreten Maßnahmen machte er nicht. 

Bei einer Veranstaltung in Aarau waren in der Nacht Schüsse gefallen. Es gibt mehrere Opfer, die laut Polizei Besucher auf einem Rave-Festival auf einer Pferderennbahn gewesen waren. Ein Mensch sei getötet worden, fünf weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Der Tatort liegt Luftlinie knapp 20 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt.

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