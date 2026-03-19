Zeugenaufruf

Tödliche Schüsse in Raunheim: 200 Ermittler beteiligt

Am Dienstagmorgen werden in einem Lokal in Raunheim zwei Personen erschossen. Die Polizei ermittelt mit Hochdruck und sucht bestimmte Zeugen.

Die Spurensicherung war bereits am Tatort im Einsatz. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Die Spurensicherung war bereits am Tatort im Einsatz. (Archivbild)

Raunheim (dpa/lhe) - Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Menschen in einem Lokal im südhessischen Raunheim hat das Landeskriminalamt (LKA) ein Ermittlungsteam von knapp 200 Personen eingerichtet. Die Ermittlungen der Organisation «Taverne» laufen nach Angaben des LKA auf Hochtouren. Aktuell werden demnach insbesondere zwei Zeugen gesucht, welche dem flüchtigen Täter vor den Schüssen begegnet sein könnten.

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Nach ersten Erkenntnissen hatte eine bewaffnete Person das Lokal am Dienstagmorgen gegen 3.45 Uhr betreten und dort zwei anwesende Personen erschossen, darunter den Betreiber des Lokals. Die Hintergründe der Tat, ebenso wie die Motivlage, waren zunächst völlig unklar. Die Polizei bittet daher weiterhin um sachdienliche Hinweise, um die Tat aufzuklären.

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