Ein Opfer in Raunheim war Bistro-Betreiber

Raunheim (dpa/lhe) - Zwei Menschen sind im hessischen Raunheim getötet worden, nun geben die Ermittler Details zu den Opfern bekannt: Es handelt sich um den 62 Jahre alten Betreiber des Bistros, in dem die Tat am frühen Morgen verübt wurde. Das zweite Opfer ist ein 34-jähriger Mann.

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Das Landeskriminalamt übernimmt die Ermittlungen, wie es in der Mitteilung heißt, die das LKA gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt veröffentlichte. «Die Hintergründe der Tat, ebenso wie die Motivlage, werden derzeit intensiv ermittelt», heißt es darin.

Schüsse fielen unmittelbar

Nach ersten Erkenntnissen habe eine bewaffnete Person gegen 03.45 Uhr das Lokal betreten und unmittelbar auf die beiden Männer geschossen.