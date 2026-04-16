Nach zweifachem Tötungsdelikt in Raunheim: Belohnung für Hinweise zu Täter ausgesetzt
Nachdem es am 17. März zu einem zweifachen Tötungsdelikt in Raunheim kam, fahnden die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Hessische Landeskriminalamt nun mit Fotos und Videos nach einem Tatverdächtigen.
Wiesbaden. Nach dem zweifachen Tötungsdelikt in den frühen Morgenstunden des 17. März in einem Bistro in der Frankfurter Straße in Raunheim suchen die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Hessische Landeskriminalamt (HLKA) nun mit Video- sowie Bildaufzeichnungen nach einem Tatverdächtigen. Dies teilten sie in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.
Laut den bisherigen Ermittlungen hat sich der Täter bereits einige Zeit vor der Tat im Stadtgebiet Raunheim aufgehalten. Dabei soll er sich teilweise mit einem sogenannten „Fatbike“ (Fahrrad mit auffällig breiten Reifen) fortbewegt haben. Nach der Tat soll der Täter, bekleidet mit einer gelben Warnweste, zu Fuß geflüchtet sein.
Weitere Information zur Fahndung sowie Videos und Bilder des Täters finden Sie hier: www.bka.de/oeffentlichkeitsfahndung84
Personen, die Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können, werden von der Polizei gebeten sich über soko-taverne-hinweise.hlka@polizei.hessen.de oder unter der Hinweistelefon-Nummer 06151 969 53111 zu melden. Dies ist auch anonym möglich. Da der Täter bewaffnet sein könnte, sollten Sie ihn nicht ansprechen, sondern sich umgehend über den Notruf 110 an die Polizei wenden.
Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt. Die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Die Belohnung ist nicht für Personen bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Die Pressehoheit obliegt grundsätzlich der zuständigen Staatsanwaltschaft Darmstadt. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (sig)