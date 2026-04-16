Tödliche Schüsse: Ermittler fahnden nach Verdächtigem
Am Morgen krachen in einem Lokal Schüsse. Hat die Polizei eine erste Spur?
Raunheim (dpa/lhe) - Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Menschen in einem Lokal im südhessischen Raunheim fahnden Ermittler mit Video- und Bildaufzeichnungen nach einem Tatverdächtigen. So soll der mögliche Täter bereits einige Zeit vor den Schüssen mit einer gelben Warnweste auf einem Fahrrad mit auffällig dicken Reifen in Raunheim unterwegs gewesen sein, teilten Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt mit. Nach der Tat flüchtete er zu Fuß.
Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, setzte die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 5.000 Euro aus. Wer den Gesuchten erkenne, solle umgehend den Notruf wählen, da der Mann bewaffnet sein könnte.
Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der bewaffnete Täter am 17. März gegen 3.45 Uhr das Lokal in der Frankfurter Straße betreten und zwei Menschen erschossen - darunter den Betreiber des Bistros. Die Hintergründe der Tat waren zunächst gänzlich unklar.