Kriminalität

Nach Schüssen vor Café: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Ein Streit eskalierte, es fielen Schüsse vor einem Café in Darmstadt: Nun wurden zwei Tatverdächtige festgenommen. Die Ermittlungen gegen die beiden Männer laufen.

Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige festnehmen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige festnehmen. (Symbolbild)

Dietzenbach/Darmstadt (dpa/lhe) - Nach Schüssen vor einem Café in Darmstadt Anfang Februar hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die beiden Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem ursprünglichen Vorfall am Abend des 8. Februars soll es zunächst zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen sein. Nach der verbalen Auseinandersetzung habe einer der beiden festgenommenen Tatverdächtigen Schüsse abgegeben. Nach Angaben der Polizei soll der zweite Tatverdächtige ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein.

Die beiden 28-jährigen Männer seien am Montagabend widerstandslos in Dietzenbach und Darmstadt festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Bei Durchsuchungen konnten Beweismittel, darunter mehrere Schusswaffen sowie ein Messer sichergestellt werden. Gegen die Männer wird wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz und des Vorwurfs der Bedrohung ermittelt.

