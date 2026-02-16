Zwei Männer durch Schüsse aus Schreckschusswaffe verletzt
Eine Auseinandersetzung zwischen drei Männern in Südhessen eskaliert. Es fallen Schüsse aus einer Schreckschusswaffe. Für zwei von ihnen endet der Streit im Krankenhaus.
Bürstadt (dpa/lhe) - Ein 18-Jähriger soll im südhessischen Bürstadt mit einer Schreckschusswaffe auf zwei 28 und 29 Jahre alte Männer geschossen haben. Beide seien durch die Tat am Sonntagabend verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei Darmstadt mit. Zuvor soll es einen Streit zwischen den drei Männern gegeben haben.
Sowohl der 28-Jährige als auch der 29-Jährige erlitten demnach Verletzungen im Gesicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige sei zu Fuß geflüchtet und bislang nicht gefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.