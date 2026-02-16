Kriminalität

Zwei Männer durch Schüsse aus Schreckschusswaffe verletzt

Eine Auseinandersetzung zwischen drei Männern in Südhessen eskaliert. Es fallen Schüsse aus einer Schreckschusswaffe. Für zwei von ihnen endet der Streit im Krankenhaus.

Der Tatverdächtige ist laut Polizei noch nicht gefasst. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Tatverdächtige ist laut Polizei noch nicht gefasst. (Symbolbild)

Bürstadt (dpa/lhe) - Ein 18-Jähriger soll im südhessischen Bürstadt mit einer Schreckschusswaffe auf zwei 28 und 29 Jahre alte Männer geschossen haben. Beide seien durch die Tat am Sonntagabend verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei Darmstadt mit. Zuvor soll es einen Streit zwischen den drei Männern gegeben haben. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Sowohl der 28-Jährige als auch der 29-Jährige erlitten demnach Verletzungen im Gesicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige sei zu Fuß geflüchtet und bislang nicht gefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schüsse vor Lokal in Bürstadt: Zwei Männer im Gesicht verletzt
Polizei

Schüsse vor Lokal in Bürstadt: Zwei Männer im Gesicht verletzt

Bei einer Auseinandersetzung vor einem Lokal in der Nibelungenstraße sind am Sonntagabend zwei Männer verletzt worden.

16.02.2026

Mannheim: Streit zwischen drei Männern eskaliert
Über zwei Promille

Mannheim: Streit zwischen drei Männern eskaliert

In der Schwetzingerstadt mündet eine Auseinandersetzung in Handgreiflichkeiten. Auch ein geparktes Auto wird beschädigt.

03.12.2025

Streit zwischen zwei Männern eskaliert zur Gruppenschlägerei
Auseinandersetzung

Streit zwischen zwei Männern eskaliert zur Gruppenschlägerei

Zwei Männer prügeln sich in einem Restaurant. Kurz später treffen sie mit Verstärkung wieder aufeinander.

13.05.2025

Streit eskaliert: Mann mit Tritt gegen Kopf schwer verletzt
Polizei

Streit eskaliert: Mann mit Tritt gegen Kopf schwer verletzt

Zwei Männer streiten sich. Aus einem Wortgefecht wird ein Tritt gegen den Kopf. Schwer verletzt muss das Opfer ins Krankenhaus.

17.02.2025

Streit mit Schreckschusswaffe eskaliert
Hersfeld-Rotenburg

Streit mit Schreckschusswaffe eskaliert

Bei einem Streit zwischen drei Männern im Landkreis Hersfeld-Rotenburg zückt einer der Beteiligten eine Waffe. Er muss später mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

10.05.2024