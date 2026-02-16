Schüsse vor Lokal in Bürstadt: Zwei Männer im Gesicht verletzt
Bei einer Auseinandersetzung vor einem Lokal in der Nibelungenstraße sind am Sonntagabend zwei Männer verletzt worden.
Bürstadt. Bei einer Auseinandersetzung vor einem Lokal in der Nibelungenstraße sind am Sonntagabend zwei Männer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurden die Beamten gegen 21.20 Uhr zu dem Streit zwischen drei Männern gerufen.
Im Verlauf der Auseinandersetzung soll einer der Beteiligten mit einer Schreckschusswaffe auf zwei Männer im Alter von 28 und 29 Jahren geschossen haben. Beide erlitten Verletzungen im Gesicht und wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht.
Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Fußgängerzone. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen 18-jährigen Mann. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an. (dls)