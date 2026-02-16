Polizei

Schüsse vor Lokal in Bürstadt: Zwei Männer im Gesicht verletzt

Bei einer Auseinandersetzung vor einem Lokal in der Nibelungenstraße sind am Sonntagabend zwei Männer verletzt worden.

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Adobe Stock
Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Bürstadt. Bei einer Auseinandersetzung vor einem Lokal in der Nibelungenstraße sind am Sonntagabend zwei Männer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurden die Beamten gegen 21.20 Uhr zu dem Streit zwischen drei Männern gerufen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll einer der Beteiligten mit einer Schreckschusswaffe auf zwei Männer im Alter von 28 und 29 Jahren geschossen haben. Beide erlitten Verletzungen im Gesicht und wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Fußgängerzone. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen 18-jährigen Mann. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an. (dls)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mann bei Auseinandersetzung vor Restaurant schwer verletzt
Kriminalität

Mann bei Auseinandersetzung vor Restaurant schwer verletzt

In einem Restaurant in Gießen bricht ein Streit zwischen mehreren Männern aus. Als sich die Auseinandersetzung nach draußen verlagert, wird einer von ihnen schwer verletzt.

02.09.2025

Bürstadt: Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt
Hubschrauber im Einsatz

Bürstadt: Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein 67 Jahre alter Fahrradfahrer hat bei einem Unfall in Bürstadt schwere Verletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz - die Polizei sucht Zeugen.

30.03.2025

Maskierte Männer überfallen Bordell in Bürstadt
Blaulicht

Maskierte Männer überfallen Bordell in Bürstadt

Am 19. Juli haben drei maskierte Täter ein Bordell in Bürstadt überfallen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Polizei Heppenheim bittet um Mithilfe.

25.07.2024

Messerstecherei und Schüsse: Zwei Männer schwer verletzt
Mannheim

Messerstecherei und Schüsse: Zwei Männer schwer verletzt

Blutige Auseinandersetzung in der Schwetzinger Straße: Erst wurde ein Messer gezückt, dann sollen Schüsse gefallen sein. Was bisher bekannt ist.

19.12.2023

Odenwaldkreis

Schüsse statt Versöhnung: Zwei Männer zu Haft verurteilt

16.08.2023