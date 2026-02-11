Kreis Freudenstadt

Nach schwerem Unfall - Pedelec-Fahrer stirbt an Verletzungen

Ein Pedelec-Fahrer kollidiert mit einem Auto und wird per Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Tage später stirbt er an seinen Verletzungen. Was bislang über den Unfall bekannt ist.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus geflogen, wo er nun seinen Verletzungen erlag. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
Der Mann wurde in ein Krankenhaus geflogen, wo er nun seinen Verletzungen erlag. (Symbolbild)

Horb am Neckar (dpa/lsw) - Mehrere Tage nach einem schweren Unfall ist ein Pedelec-Fahrer an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei mit. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der 77-Jährige war den Angaben zufolge am Donnerstag auf einem Gehweg in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) unterwegs und geriet aus ungeklärter Ursache nach links an das Heck eines vorbeifahrenden Autos. Er stürzte und blieb bewusstlos liegen, wie es hieß. Der Mann habe einen Helm getragen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Dort erlag er am Montag seinen Verletzungen, teilte die Polizei weiter mit.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Pedelec-Fahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt
Horb am Neckar

Pedelec-Fahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Der 77-Jährige kollidierte mit dem Heck eines Autos. Wie Ersthelfer und Rettungskräfte reagieren.

06.02.2026

90 Jahre alter Pedelec-Fahrer stirbt nach Unfall
Verkehr

90 Jahre alter Pedelec-Fahrer stirbt nach Unfall

Ein hochbetagter Radfahrer fährt mit dem Pedelec in Tuttlingen ungebremst in eine Einmündung. Trotz Helm und Ausweichmanöver einer Autofahrerin endet der Unfall tragisch.

02.09.2025

Unfall an Bahnübergang in Freudenstadt - Mann stirbt
Unfall

Unfall an Bahnübergang in Freudenstadt - Mann stirbt

Ein Pedelec-Fahrer will einen unbeschrankten Bahnübergang überqueren, als sich ein Regionalzug nähert. Für den Mann kommt jede Hilfe zu spät. Die Bahnstrecke ist mehrere Stunden gesperrt.

13.06.2025

Pedelec-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto
Unfall

Pedelec-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein Mann biegt mit seinem Pedelec auf eine Straße ein. Dabei sieht er das herannahende Auto nicht.

12.03.2025

Sportwagen-Fahrer stirbt nach schwerem Unfall
Unfall-Verursacher geflüchtet

Sportwagen-Fahrer stirbt nach schwerem Unfall

Nach einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 45 stirbt ein Mann, auch ein Kind wird verletzt. Die Polizei sucht nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher.

21.10.2024