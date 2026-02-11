Nach schwerem Unfall - Pedelec-Fahrer stirbt an Verletzungen

Horb am Neckar (dpa/lsw) - Mehrere Tage nach einem schweren Unfall ist ein Pedelec-Fahrer an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei mit.

Der 77-Jährige war den Angaben zufolge am Donnerstag auf einem Gehweg in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) unterwegs und geriet aus ungeklärter Ursache nach links an das Heck eines vorbeifahrenden Autos. Er stürzte und blieb bewusstlos liegen, wie es hieß. Der Mann habe einen Helm getragen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Dort erlag er am Montag seinen Verletzungen, teilte die Polizei weiter mit.