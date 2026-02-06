Pedelec-Fahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Horb am Neckar (dpa/lsw) - Ein 77-jähriger Pedelec-Fahrer ist in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann fuhr auf einem Gehweg und lenkte aus ungeklärter Ursache nach links, als eine 37-Jährige mit ihrem Auto an ihm vorbeifuhr, wie ein Polizeisprecher sagte. Er kollidierte mit dem rechten Heck des Autos, stürzte und blieb bewusstlos liegen. Ersthelfer kümmerten sich um den Mann, bis zum Eintreffen der Rettungssanitäter. Ein Hubschrauber flog ihn schließlich in ein Krankenhaus. Der Mann trug bei dem Vorfall am Donnerstag einen Helm.