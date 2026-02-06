Horb am Neckar

Pedelec-Fahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Der 77-Jährige kollidierte mit dem Heck eines Autos. Wie Ersthelfer und Rettungskräfte reagieren.

Das Unfallopfer musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Das Unfallopfer musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden. (Symbolbild)

Horb am Neckar (dpa/lsw) - Ein 77-jähriger Pedelec-Fahrer ist in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann fuhr auf einem Gehweg und lenkte aus ungeklärter Ursache nach links, als eine 37-Jährige mit ihrem Auto an ihm vorbeifuhr, wie ein Polizeisprecher sagte. Er kollidierte mit dem rechten Heck des Autos, stürzte und blieb bewusstlos liegen. Ersthelfer kümmerten sich um den Mann, bis zum Eintreffen der Rettungssanitäter. Ein Hubschrauber flog ihn schließlich in ein Krankenhaus. Der Mann trug bei dem Vorfall am Donnerstag einen Helm.

Ersthelfer retten eingeklemmten Fahrer aus brennendem Auto
Unfall

Ersthelfer retten eingeklemmten Fahrer aus brennendem Auto

Ein 31-Jähriger wird bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt. Ersthelfer retten ihn aus dem brennenden Wagen. Die Polizei ermittelt, während der Mann in eine Spezialklinik geflogen wird.

29.12.2025

E-Scooter-Fahrer bei Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt
Kreis Tübingen

E-Scooter-Fahrer bei Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt

Ein Mann ist nachts mit seinem E-Scooter auf einer Kreisstraße unterwegs. Als er abbiegen will, kommt es zu einer folgenschweren Kollision.

27.09.2025

Heidelberg: Pedelec-Fahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt
Blaulicht

Heidelberg: Pedelec-Fahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Die 59-Jährige übersah einen entgegenkommenden Pedelec-Fahrer. Während er leichte Verletzungen erlitt, wurde die Frau lebensgefährlich verletzt.

11.08.2025

Pedelec-Fahrer ohne Helm übersieht Linienbus - schwer verletzt
Schwetzingen

Pedelec-Fahrer ohne Helm übersieht Linienbus - schwer verletzt

Der 22-Jährige stürzt und verletzt sich schwer am Kopf. Er trug keinen Helm.

27.03.2025

Pedelec-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto
Unfall

Pedelec-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein Mann biegt mit seinem Pedelec auf eine Straße ein. Dabei sieht er das herannahende Auto nicht.

12.03.2025