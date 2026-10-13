Nach Skandal: Chef des Landesmedienzentrums räumt Posten

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Skandal um mutmaßlich verschwendete Steuergelder am Landesmedienzentrum räumt der Direktor des LMZ, Michael Zieher, seinen Posten. Mehrere Quellen bestätigten einen entsprechenden Bericht der «Südwestpresse». Demnach habe Zieher die Belegschaft in einer kurzfristig anberaumten Videokonferenz informiert, dass er den Verwaltungsrat um eine Abordnung gebeten habe. Eine Presseanfrage an das Landesmedienzentrum selbst blieb zunächst unbeantwortet.

Zieher geht dem Vernehmen nach nicht freiwillig. Er habe in der Schalte berichtet, dass er von Mitgliedern des LMZ-Verwaltungsrats, der aus Personen von Landesregierung und Kommunalverbänden besteht, zu dem Schritt gedrängt worden sei, schreibt die «Südwestpresse». Wie die dpa erfuhr, werde auch Ziehers Stellvertreter eine Versetzung beantragen.

Kryptowerte für 33.000 Euro

Am Landesmedienzentrum soll nach Einschätzung des Landesrechnungshofs über Jahre Steuergeld verschwendet worden sein. Haushaltsführung und Ausgabengebaren seien teilweise hochproblematisch, schreiben die Prüfer in einem Bericht, der Mitte Juli öffentlich wurde. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue eingeleitet.

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Es seien vergleichsweise teure Ausstattungsgegenstände und Dekoartikel beschafft worden, zudem seien Ausflüge großzügig bezuschusst worden. In vielen Fällen sei der dienstliche Zweck und die Notwendigkeit der Ausgaben nicht erkennbar, schreiben die Prüfer. Zudem bemängelten sie, dass das LMZ Kryptowerte für rund 33.000 Euro beschafft habe, die inzwischen weitgehend wertlos seien und deren dienstlicher Nutzen zweifelhaft sei. Im Raum steht außerdem auch ein Korruptionsverdacht wegen möglicher Verstöße gegen Vergaberegeln.

Für technische Beratung von Schulen zuständig