Finanzen

Rechnungshof: Eintrittspreise von Landesmuseen zu günstig

Zwischen 5 und 14 Euro müssen Besucher für die staatlichen Museen im Südwesten berappen. Zu wenig, findet der Rechnungshof - und schlägt eine Preiserhöhung vor.

Der Rechnungshof Baden-Württemberg hält die Eintrittpreise unter anderem für die Staatsgalerie in Stuttgart für zu gering. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der Rechnungshof Baden-Württemberg hält die Eintrittpreise unter anderem für die Staatsgalerie in Stuttgart für zu gering. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Landesmuseen in Baden-Württemberg sollten nach Ansicht des Rechnungshofs ihre Eintrittspreise erhöhen. Im Jahr 2024 deckten die elf Museen und das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) nur 6 Prozent ihrer laufenden Ausgaben mithilfe von Eintrittsgeldern, schreiben die Prüfer in ihrem Jahresbericht, der in Stuttgart vorgestellt wurde. Man empfehle den Einrichtungen die Preise zu erhöhen und spätestens alle drei Jahre anzupassen. Ziel sollte sein, dass mindestens 10 Prozent der Ausgaben gedeckt werden könnten. 

Die hohe Wertigkeit der Ausstellung in den Museen rechtfertige einen höheren Eintrittspreis, befinden die Prüfer des Rechnungshofs. Derzeit liegen die Preise für die Museen und Einrichtungen dem Bericht zufolge zwischen 5 Euro für das Archäologische Landesmuseum oder das Haus der Geschichte und 14 Euro für den Eintritt ins Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe. Die meisten Museen erheben demnach derzeit einen regulären Eintrittspreis von 8 Euro. 

Die elf Museen und das ZKM werden laut Rechnungshof von mehr als 2 Millionen Menschen jährlich besucht. Zu ihnen gehören demnach die Staatsgalerie in Stuttgart, das Landesmuseum Württemberg, das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart, das Linden-Museum in Stuttgart, das Haus der Geschichte, das Badische Landesmuseum in Karlsruhe, die Staatliche Kunsthalle in Karlsruhe, das Staatliche Museum für Naturkunde in Karlsruhe, das Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim, das Archäologische Landesmuseum in Konstanz und die staatliche Kunsthalle in Baden-Baden.

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