Nach Streik: Skyliners trennen sich von US-Profi
Die Frankfurt Skyliners reagieren auf den mehrwöchigen Streik von Jaedon LeDee und trennen sich von dem 26-Jährigen. Der Club kündigt auch juristische Schritte an.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Basketball-Bundesligist Frankfurt Skyliners hat sich von Streik-Profi Jaedon LeDee getrennt und angekündigt, juristisch gegen ihn vorzugehen. Es habe durch den Streik des US-Amerikaners «einen irreparablen Vertrauensverlust» gegeben, teilte der Club mit. Um weiteren Schaden abzuwenden, sei die Trennung «unvermeidlich» gewesen.
Nach Angaben der Skyliners war LeDee zur Länderspielphase Ende Februar aus privaten Gründen in die USA gereist und bis zum 11. März nicht wieder zurückgekehrt. Er habe auf einen Wechsel gedrungen, hieß es. «Dieser wurde ihm von den Skyliners verweigert», erklärte der Club. Auch nach seiner Rückkehr habe er auf einen Weggang beharrt.
Skyliners-Geschäftsführer: «Verurteilen wir auf das Schärfste»
Man habe am Ende keine andere Wahl gehabt, als den Spieler gegen Zahlung einer Ablöse gehen zu lassen. Der Club werde wegen der entstandenen Schäden juristisch vor dem Schiedsgericht Basketball Arbitral Tribunal gegen LeDee vorgehen, erklärten die Skyliners.
«Dass wechselwillige Spieler trotz eines laufenden Vertrages durch einen Streik Clubs unter Druck setzen, verurteilen wir auf das Schärfste und werden uns gegen solche Versuche auch in der Zukunft mit allen Mitteln zur Wehr setzen», äußerte Geschäftsführer Gunnar Wöbke.
LeDee war im vergangenen Sommer aus den USA nach Frankfurt gewechselt. Der 26-Jährige entwickelte sich schnell zum Leistungsträger und bestritt 14 Pflichtspiele für die Skyliners, die vor dem Saisonendspurt in der BBL acht Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz haben.