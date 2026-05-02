Frankfurter Bahnhofsviertel

Nach Streit um Handyvideos mit Pistole bedroht

Ein Großaufgebot der Polizei nimmt im Frankfurter Bahnhofsviertel einen 24-Jährigen fest. Er hatte nach einem Streit eine Waffe gezückt.

Der Mann wurde festgenommen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Der Mann wurde festgenommen. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Nach einem Streit um Handyvideos hat ein Mann im Frankfurter Bahnhofsviertel einen anderen mit einer Waffe bedroht. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften konnte den 24-Jährigen widerstandslos festnehmen, wie die Polizei berichtete.

Der 24-Jährige habe sich in der Nacht zum Samstag «in von ihm gedrehten Videos über andere Menschen in verächtlicher Weise lustig gemacht», so die Polizei. Als ein 39-Jähriger ihn in der Moselstraße aufgefordert habe, dies zu unterlassen, habe der Tatverdächtige den Angaben zufolge eine augenscheinliche Pistole gezogen und ihn bedroht.

Danach floh der 24-Jährige in einen Hinterhof in der Taunusstraße, wo er festgenommen wurde. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine Pfefferpistole.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mann schießt mit Pistole und bedroht Anwohner in Wohngebiet
Notfälle

Mann schießt mit Pistole und bedroht Anwohner in Wohngebiet

Am frühen Morgen fallen in einer Gemeinde mehrere Schüsse. Nachbarn gehen auf die Straße und konfrontieren den Schützen. Was passiert dann?

11.11.2025

Streit auf A44: Autofahrer zückt Pistole nach Spurwechsel
Streit eskaliert

Streit auf A44: Autofahrer zückt Pistole nach Spurwechsel

Auf der Autobahn 44 bei Kassel wechselt ein Transporterfahrer die Spur. Doch dann kommt es zum Konflikt mit einem Autofahrer. Noch während der Fahrt zückt einer eine Pistole.

24.10.2025

33-Jähriger im Bahnhofsviertel mit Softairwaffe unterwegs
Frankfurt

33-Jähriger im Bahnhofsviertel mit Softairwaffe unterwegs

Mit einer täuschend echt aussehenden Waffe soll ein Mann im Frankfurter Bahnhofsviertel Autos ins Visier genommen haben. Die Polizei griff rasch ein.

30.08.2025

Frankfurt

Drei Männer drohen mit Pistole und fordern Geld

Drei Männer bedrohen in Frankfurt eine andere Männergruppe mit einer Waffe und fordern Geld. Später wird ein Polizist durch einen Schuss aus einer Pfefferpistole verletzt.

14.04.2024

Kriminalität

Überfall: Mitarbeiterinnen mit Pistole bedroht

Mit einer Waffe in der Hand hat ein Unbekannter einen Getränkemarkt im mittelhessischen Ebsdorfergrund ausgeraubt. Laut Polizei wollte er Bargeld und Zigaretten.

31.01.2024