Nach Streit um Handyvideos mit Pistole bedroht
Ein Großaufgebot der Polizei nimmt im Frankfurter Bahnhofsviertel einen 24-Jährigen fest. Er hatte nach einem Streit eine Waffe gezückt.
Frankfurt (dpa/lhe) - Nach einem Streit um Handyvideos hat ein Mann im Frankfurter Bahnhofsviertel einen anderen mit einer Waffe bedroht. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften konnte den 24-Jährigen widerstandslos festnehmen, wie die Polizei berichtete.
Der 24-Jährige habe sich in der Nacht zum Samstag «in von ihm gedrehten Videos über andere Menschen in verächtlicher Weise lustig gemacht», so die Polizei. Als ein 39-Jähriger ihn in der Moselstraße aufgefordert habe, dies zu unterlassen, habe der Tatverdächtige den Angaben zufolge eine augenscheinliche Pistole gezogen und ihn bedroht.
Danach floh der 24-Jährige in einen Hinterhof in der Taunusstraße, wo er festgenommen wurde. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine Pfefferpistole.