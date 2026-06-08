Stromversorgung

Nach Stromausfall: Rotes Kreuz und Malteser im Einsatz

Nach dem Stromausfall in Reutlingen unterstützen mehr als 50 Helfer von Rotem Kreuz und Maltesern die Versorgung von Patienten und Hilfsbedürftigen. Es gab bereits die ersten Einsätze.

Es habe bereits mehrere Einsätze für die ehrenamtlichen Helfer gegeben, hieß es. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Es habe bereits mehrere Einsätze für die ehrenamtlichen Helfer gegeben, hieß es. (Symbolbild)

Pfullingen/Reutlingen (dpa) - Nach dem Brand in einem Umspannwerk und dem großflächigen Stromausfall in Reutlingen und umliegenden Gemeinden sind Helfer des Deutschen Roten Kreuzes und des Malteser-Hilfsdienstes im Einsatz. Um wegen der Auswirkungen des Stromausfalls besser zu helfen, arbeite ein Einsatzstab im Zentrum für Bevölkerungsschutz in Pfullingen, teilte die Stadt Reutlingen mit. Ein leitender Notarzt unterstütze vor Ort. 

«Die Hilfsorganisationen bereiten sich für eine längere Einsatzdauer, die Betreuung von zahlreichen Hilfsbedürftigen sowie die Versorgung von Patienten vor», teilte die Stadt Reutlingen mit. Insgesamt seien bereits mehr als 50 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Es habe bereits mehrere Einsätze für die ehrenamtlichen Helfer gegeben.

Mehrere Brandstellen am Umspannwerk entdeckt 

Nach dem Brand und dem Stromausfall gibt es nach Angaben des Netzbetreibers Netze BW Anzeichen für eine Brandstiftung. Es wurden drei Brandstellen gefunden, außerdem wurden der Zaun und das Gelände vor der Anlage beschädigt, wie ein Sprecher sagte. Laut Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg ermittelt die Polizei in alle Richtungen.

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