Wegen eines Brandes

Großflächiger Stromausfall in Reutlingen

Mehrere umliegende Gemeinden sowie Teile des Stadtgebiets sind in der Nacht in Reutlingen ohne Strom. Was war die Ursache?

Ein Brand löste den großflächigen Stromausfall in Reutlingen aus. (Symbolbild) Foto: Roberto Pfeil/dpa
Ein Brand löste den großflächigen Stromausfall in Reutlingen aus. (Symbolbild)

Reutlingen (dpa/lsw) - Nach einem Brand sind Teile des Stadtgebiets in Reutlingen und mehrere umliegende Gemeinden großflächig ohne Strom. Ursächlich war ein Umspannwerk, das in der Nacht brannte, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. «Da werden Warnapps ausgelöst, das war auch hier der Fall», sagte der er.

Der Brand sei mittlerweile gelöscht. Die Stromversorgung sei nach wie vor nur teilweise wiederhergestellt, in Teilen dauere der Stromausfall noch an. Verletzte durch den Brand seien der Polizei nicht bekannt.

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