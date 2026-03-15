Nach stundenlanger Suche: 23-Jähriger tot aus Fluss geborgen
Ein junger Mann geht auf dem Nachhauseweg verloren und seine Freunde alarmieren die Polizei. Die Helfer kommen jedoch zu spät.
Trendelburg (dpa/lhe) - Nach einer Party ist ein vermisster 23-Jähriger im Landkreis Kassel tot aus der Diemel geborgen worden. Nach dem jungen Mann war seit Sonntagfrüh gesucht worden. Wie er gestorben ist, könne noch nicht gesagt werden, erklärte ein Polizeisprecher. Hinweise auf Fremdeinwirkung an seinem Tod gebe es nicht.
Der 23-Jährige war nach einer Party am Morgen mit Freunden zwischen Trendelburg und Deisel auf dem Weg nach Hause, als sich die Gruppe aus den Augen verloren hatte. Seine Freunde hatten ihn daraufhin als vermisst gemeldet.
Mit Hubschraubern, Booten und zahlreichen Einsatzkräften suchten Polizei und Feuerwehr deshalb nach dem 23-Jährigen. Man befürchtete, der Mann würde sich in einer hilflosen Lage befinden, hieß es in der ersten Pressemitteilung der Polizei.
Nach rund sechs Stunden Suche fanden Feuerwehrleute den leblosen Körper des Mannes dann in der Diemel. Nun müssen die genauen Todesumstände geklärt werden.