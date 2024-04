Nach Sturzserie: Rad-Profi Degenkolb fordert Maßnahmen

Frankfurt/Main (dpa) - John Degenkolb fordert nach der jüngsten Sturzserie im Radsport eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema und entsprechende Maßnahmen für die Zukunft. «Man sollte auf jeden Fall über dieses Thema sprechen und sich Gedanken machen, ob man Dinge verändert. Die Rennen werden schneller, enger und aggressiver», sagte Degenkolb am Dienstag in Frankfurt am Main.