Radprofi Degenkolb denkt nicht ans Aufhören

Frankfurt (dpa) - Radprofi John Degenkolb denkt trotz seines schweren Sturzes bei der Flandern-Rundfahrt nicht an ein Karriereende. «Ich werde mit Sicherheit noch mal bei Eschborn-Frankfurt an der Startlinie stehen», sagte der 36-Jährige am Mittwoch bei einem Pressetermin vor dem Event am 1. Mai. In diesem Jahr muss der Oberurseler verzichten. 2011 hat er das Eintagesrennen gewonnen.