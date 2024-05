Radprofi Degenkolb hofft auf Olympia-Teilnahme: «Wäre mega»

Frankfurt/Main (dpa) - Radprofi John Degenkolb will im Sommer bei Olympia in Paris an den Start gehen. «Es wäre mega, wenn ich Deutschland vertreten könnte», sagte der 35-Jährige. Der Routinier hofft, sich in den kommenden Wochen mit guten Leistungen einen Platz ergattern zu können. Es wären seine zweiten Olympischen Spiele nach London 2012.