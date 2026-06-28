Nach Temperaturrekord – Wann im Südwesten Unwetter anstehen
Nach extrem heißen Tagen und Temperaturrekorden schwingt das Wetter um. Der DWD rechnet in Baden-Württemberg mit Gewittern, Starkregen und sogar Hagel.
Stuttgart (dpa/lsw) - Nach extremer Hitze und Temperaturrekorden soll es für die Menschen im Südwesten in den kommenden Tagen zwar etwas kühler werden, dafür stehen aber bereits am Sonntag Unwetter an. Das geht aus der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor.
Demnach könne es im Verlauf des Sonntags zunächst einzelne, vor allem am Nachmittag und Abend dann vermehrt Gewitter und lokal Unwetter wegen heftigem Starkregen und Hagel geben. Eng begrenzt seien auch Regenmengen von 50 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde und damit extremes Unwetter nicht ausgeschlossen. In der Nacht von Sonntag auf Montag seien von Westen aufziehende teils schwere Gewitter mit heftigem Starkregen, schweren Sturm- oder orkanartigen Böen und Hagel wahrscheinlich.
Für den Sonntag rechnete der DWD mit Höchstwerten von 32 Grad auf der Zollernalb und bis zu 39 Grad vom Kraichgau bis zur Tauber. Am Montag gebe es dann mehr Wolken als Sonne sowie verbreitet schauerartigen und mit Gewittern durchsetzten Regen. Die Temperaturen gehen laut DWD-Vorhersage deutlich zurück, mit Höchstwerten von 24 Grad im Bergland. Sonst gebe es am Montag verbreitet 26 bis 29 Grad.
Temperaturrekord im Südwesten geknackt
Am Samstag war es mit 41,4 Grad in Waghäusel-Kirrlach (Kreis Karlsruhe) so heiß wie nie zuvor im Südwesten, wie der DWD auf Grundlage vorläufiger Daten mitteilte. Schon am Freitag war in Waghäusel-Kirrlach der bisherige Temperaturrekord im Südwesten mit 40,6 Grad geknackt worden. Zuvor hatte der Temperaturrekord bei 40,3 Grad – gemessen am 20. Juli 2022 in Bad Mergentheim – gelegen.