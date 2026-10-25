Fußball-Bundesliga

Nach «Tiefpunkt»: Welches Gesicht zeigt der VfB im Pokal?

In der Champions League überzeugt Stuttgart, in der Bundesliga folgt der nächste Rückschlag. Gegen Paderborn wartet nun ein Duell auf Augenhöhe – und eine Frage an jeden VfB-Profi.

In Stuttgart herrscht Gesprächsbedarf. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa
In Stuttgart herrscht Gesprächsbedarf.

Stuttgart (dpa/lsw) - Während Deniz Undav mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze genau wie zahlreiche seiner Mitspieler wortlos an den wartenden Reportern vorbeihuschte, fanden Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und Trainer Sebastian Hoeneß nach der nächsten Blamage des VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga deutliche Worte. 

Wohlgemuth sprach nach dem 2:3 gegen das bis dato punktlose Schlusslicht Borussia Mönchengladbach von einem «Tiefpunkt». Hoeneß meinte, mit einer solchen Leistung «kannst du kein Spiel gewinnen». Nach sieben Liga-Partien stehen für die Schwaben erst sechs Punkte zu Buche. «Dann bist du weit weg von der Punktzahl, die wir gerne hätten», sagte der sichtlich bediente Coach.

Enttäuscht vom Auftritt seiner Mannschaft: VfB-Coach Sebastian Hoeneß Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa
Enttäuscht vom Auftritt seiner Mannschaft: VfB-Coach Sebastian Hoeneß

Wohlgemuth moniert «ganz schön große» Ausschläge

Im DFB-Pokal-Spiel beim SC Paderborn am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) ist der Druck schon enorm. Das gilt trotz der zuletzt starken Auftritte in der Champions League mit dem 1:1 gegen Atlético Madrid sowie den vorangegangenen Siegen bei Slovan Bratislava (3:0) und gegen Viking Stavanger (3:1). «Die Ausschläge in beide Richtungen sind ganz schön groß», sagte Wohlgemuth. «Ich glaube, dass es ein Thema ist, dass sich jeder Einzelne fragen muss, bin ich hier ans Limit gegangen, habe ich alles gegeben?»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das Duell mit den Ostwestfalen könnte abseits des derzeit tristen Bundesliga-Alltags eine willkommene Abwechslung sein. Doch auch beim 2:0 vor zwei Wochen taten sich die Schwaben schwer. Ermedin Demirovic, dessen Doppelpack (5. und 83. Minute) gegen Gladbach nicht ausreichte, warnte vor der Aufgabe. Es könne «gefährlich» werden, meinte er. Der Torjäger war der einzige VfB-Profi, der sich nach dem nächsten Ausrutscher stellte.

Wohlgemuth, zwischen 2020 und 2022 Sport-Geschäftsführer in Paderborn, sagte: «Es ist ja völlig klar: Es ist ein Bundesligist, gegen den wir spielen. In der Phase ist das dann eine Partie auf Augenhöhe. Wir müssen da mit Respekt antreten, nachdem wir in dieser Woche eine Mannschaft mit zwei Gesichtern gesehen haben.»

«Wir werden unsere Punkte holen»

Statt zumindest vorübergehend in die obere Tabellenhälfte zu springen, gehören die Stuttgarter weiter zum unteren Drittel. «Wir werden schon wieder in die Erfolgsspur kommen», sagte Demirovic den Journalisten. «Wir werden nach dem letzten Spiel hier stehen und ich werde euch die Antwort geben, dass ich es euch ja gesagt habe. Wir werden unsere Punkte holen.» 

Traf doppelt: Ermedin Demirovic. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa
Traf doppelt: Ermedin Demirovic.

Auch Wohlgemuth betonte, um den VfB müsse man sich keine Sorgen machen. Die Niederlage gegen Gladbach sei aber schon «ein klares Signal an alle» gewesen, so der 47 Jahre alte Funktionär. Zumal ein frühes Pokal-Aus des Vorjahresfinalisten die Stimmung in Bad Cannstatt weiter gefährden würde. 

«Es darf aber nicht im Kopf sein, dass wir verletzlich sind», sagte Demirovic. Von einem möglichen mentalen Problem möchte er nichts wissen. «Ich glaube nicht, dass es der Kopf ist und ich glaube nicht, dass jemand den Gegner unterschätzt hat», sagte der Angreifer über die Pleite gegen die Borussia. «Es war klar, dass die Gladbacher ihre Momente haben werden.»

Hoeneß bemängelte fehlende Präzision im Passspiel. Zudem gebe es «Spiele, wo du dir zu sicher bist, dass es in deine Richtung läuft». Nun stellt sich die große Frage, welches Gesicht der VfB in Paderborn zeigen wird.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Tiefpunkt»: Beim VfB wächst nach der Heim-Blamage der Druck
Fußball-Bundesliga

«Tiefpunkt»: Beim VfB wächst nach der Heim-Blamage der Druck

Der VfB Stuttgart kommt in der Liga nicht in Tritt - nicht einmal gegen bis dahin noch punktlose Gladbacher. Im Pokal wartet am Mittwoch schon die nächste Aufgabe.

24.10.2026

VfB Stuttgart reist im DFB-Pokal zum SC Paderborn
Auslosung

VfB Stuttgart reist im DFB-Pokal zum SC Paderborn

Für den VfB Stuttgart erfüllt sich der Wunsch eines Heimspiels nicht. Eine Übersicht, auf wen die Clubs aus dem Südwesten im DFB-Pokal treffen.

05.09.2026

Hoeneß lässt Kapitänsfrage beim VfB Stuttgart offen
Fußball-Bundesliga

Hoeneß lässt Kapitänsfrage beim VfB Stuttgart offen

Trainer Hoeneß will erst kurz vor dem ersten Pflichtspiel entscheiden, ob Atakan Karazor VfB-Kapitän bleibt. Auch zur Torwartfrage äußert sich der Stuttgarter Coach.

07.08.2026

Wohlgemuth: Saisonziele beim VfB «übererfüllt»
Fußball-Bundesliga

Wohlgemuth: Saisonziele beim VfB «übererfüllt»

Der Kampf um die Champions-League-Teilnahme spitzt sich für den VfB Stuttgart zu. Ohnehin nehme die Saison aber ein sehr gutes Ende, meint der Sportvorstand.

27.04.2026

DFB-Pokal

Wie Sebastian Hoeneß beim VfB erfolgreich ist

Der VfB Stuttgart überrascht und plant den nächsten Coup im DFB-Pokal. Ein Erfolgsfaktor ist der Trainer aus einer berühmten Fußball-Familie, der künftig beim FC Bayern infrage kommen könnte.

05.12.2023