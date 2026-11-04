Junge läuft vor Auto

Nach Tod von Dreijährigem: Gutachter untersucht Unfall

Ein Dreijähriger stirbt nach einem Unfall auf einem Supermarktparkplatz in Trossingen. Die Polizei schaltet einen Gutachter ein.

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Trossingen (dpa/lsw) - Nach dem tödlichen Verkehrsunfall eines Dreijährigen auf einem Supermarktparkplatz in Trossingen (Landkreis Tuttlingen) ist ein Gutachter eingeschaltet worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers soll dieser den genauen Unfallhergang untersuchen. Mit einem Ergebnis sei in der Regel erst nach mehreren Wochen zu rechnen.

Der Junge war am Montagmorgen auf dem Parkplatz von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Er starb später in einem Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 67-Jährige mit ihrem Auto auf dem Parkplatz unterwegs. Als sie um eine Einkaufswagenbox herumfahren wollte, sei der Dreijährige, der mit seiner Mutter unterwegs war, vor den Wagen gelaufen und erfasst worden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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