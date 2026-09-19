Fußball-Bundesliga

Nach Tod von Hermann: Emotionaler Kovac sagt Interview ab

Niko Kovac sagt ein geplantes Interview ab, nachdem er kurz zuvor vom Tod seines langjährigen Co-Trainers Peter Hermann erfahren hat. Bereits zuvor hatte der Coach sichtlich emotional reagiert.

Bekam nach dem Sieg in Stuttgart eine traurige Nachricht: BVB-Coach Niko Kovac. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa
Bekam nach dem Sieg in Stuttgart eine traurige Nachricht: BVB-Coach Niko Kovac.

Mainz (dpa) - Borussia Dortmunds Coach Niko Kovac hat nach dem Tod seines ehemaligen Co-Trainers Peter Hermann auf ein Interview im ZDF-«Sportstudio» verzichtet. «An dieser Stelle hatten wir eigentlich vor, mit BVB-Trainer Niko Kovac zu sprechen. Der hat uns aber kurzfristig abgesagt, weil er kurz davor vom Tod seines langjährigen Weggefährten und Co-Trainers Peter Hermann erfahren hat», erklärte Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein in der Sendung.

Das ZDF zeigte anschließend einen Ausschnitt aus der Pressekonferenz kurz nach der Partie beim VfB Stuttgart (1:0), in der Kovac sichtlich mit den Tränen kämpfte. «Von mir und auch von meinem Bruder der Familie von Peter unser aufrichtiges Beileid. Ein toller Mensch ist von uns gegangen. Nicht nur als Co-Trainer in München, sondern auch als Co-Trainer, als ich noch Spieler in Leverkusen war. Wirklich ein Schock», sagte Kovac. 

Kovac hatte zuletzt noch Kontakt zu Hermann gesucht

Als er anschließend zur Spielanalyse übergehen wollte, musste er zunächst tief schlucken und kurz innehalten, bevor er seine Ausführungen fortsetzen konnte. Erst kurz zuvor hatte Kovac im Sky-Interview direkt nach Abpfiff der Partie in Stuttgart vom Tod Hermanns erfahren und bereits dort mit den Tränen gekämpft. «Sehr schwierig. Mir bleibt die Luft weg», sagte der 54-Jährige sichtlich mitgenommen. 

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«Ich habe auch noch versucht, ich weiß gar nicht, vor ein, zwei Monaten, ihn zu sprechen. Das war gar nicht mehr möglich. Seine Tochter ist ans Telefon gegangen. Die Krankheit war so schwer, dass sie unheilbar war. Deswegen bin ich tieftraurig. Ein toller Mensch hat uns verlassen. Gott habe ihn in seiner Seele gnädig», fuhr Kovac fort. Hermann litt seit längerer Zeit an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS.

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