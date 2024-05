Nach tödlichem Unfall: Verletzter weiterhin in Lebensgefahr

Liebenau (dpa/lhe) - Nach einem tödlichen Verkehrsunfall im Landkreis Kassel befindet sich einer der Verletzten weiterhin in Lebensgefahr. Bei dem Zusammenstoß eines Transporters mit einem Auto in einer Linkskurve in Liebenau am Donnerstag starben nach Polizeiangaben die beiden Fahrer der Wagen. Zwei weitere Menschen, die in dem Transporter mitgefahren waren, wurden lebensgefährlich verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Einer der zwei Männer befinde sich weiterhin in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Freitag mit.