Unfall: Schwer verletzter Fußgänger in Fürth 

Am Donnerstagabend, gegen 22.05 Uhr, wurde ein 73-jähriger Fußgänger beim Überqueren der Hauptstraße in Fürth schwer verletzt. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen, befuhr ein 56-jähriger Fahrzeugführer die Heppenheimer Straße, von Lörzenbach kommend in Fahrtrichtung Fürth. Als der 56-jährige Fahrzeugführer mit seinem PKW in die Hauptstraße in Fürth einbog, querte ein 73-jähriger Fußgänger die Fahrbahn und kollidierte hierbei mit dem PKW, wie die Polizei mitteilte. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dessen Ablauf machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim (06252/706-0) in Verbindung zu setzten.