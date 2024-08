B 460 bei Fürth wegen Motorrad-Unfall gesperrt

Auf der Bundesstraße 460 hat sich am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall zugetragen, bei dem ein 19 Jahre alter Motorradfahrer verletzt wurde. Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nach Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, war der 19-Jährige gegen 9.30 Uhr mit seinem grünen Motorrad auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Fürth-Krumbach unterwegs. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll er nach einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Motorrad verloren haben. Hierbei stürzte er und verletzte sich leicht. Der 19-Jährige wurde im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden am Motorrad auf circa 8.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße für circa eine Stunde voll gesperrt.