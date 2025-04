Nach Tötung von 55-Jähriger beginnt Prozess gegen Vermieter

Gießen/Lauterbach (dpa/lhe) - Nach der Tötung einer 55-jährigen Frau in Lauterbach im Vogelsbergkreis beginnt in der kommenden Woche der Prozess gegen deren früheren Vermieter (59) und dessen 44 Jahre alte Lebensgefährtin vor dem Gießener Landgericht. Den beiden Angeklagten werde gemeinschaftlicher Mord zur Last gelegt, teilte die Staatsanwaltschaft Gießen mit. Angeklagt sind sie zudem wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Prozess gegen den Mann und die Frau soll am kommenden Dienstag (6. Mai) starten.