Bundesliga

Nach Trainer-Wechsel: Hoffenheim erwartet starke Wolfsburger

Auf dem Papier wartet auf die TSG Hoffenheim im Duell mit dem VfL Wolfsburg eine leichte Aufgabe. Immerhin trennen beide Teams 29 Punkte. TSG-Trainer Ilzer warnt jedoch vor dem Rivalen.

Hoffenheims Trainer Christian Ilzer erwartet eine schwere Aufgabe gegen den VfL Wolfsburg. (Archivbild) Foto: Heiko Becker/dpa
Hoffenheims Trainer Christian Ilzer erwartet eine schwere Aufgabe gegen den VfL Wolfsburg. (Archivbild)

Zuzenhausen (dpa) - Nach dem Trainerwechsel beim VfL Wolfsburg erwartet Christian Ilzer im Bundesliga-Heimspiel der TSG 1899 Hoffenheim gegen den vom Abstieg bedrohten Tabellenvorletzten eine schwere Aufgabe. «Dieter Hecking ist ein sehr erfahrener Trainer, der mit dieser Situation nicht das erste Mal umzugehen hat. Ein Trainerwechsel bedeutet immer neue Impulse, neue Hoffnung, neue Energie», sagte der TSG-Coach vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky). 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Wolfsburg habe eine «starke Mannschaft mit viel Qualität» und «einen neuen Leitwolf, der sein Bestes versucht», warnte Ilzer. Er habe versucht, seine Mannschaft im Training auf die veränderte Situation beim Gegner einzustellen - auch wenn man taktisch ein wenig im Dunkeln tappe. «Strategisch müssen wir ein wenig antizipieren. Da ist unsere Analyseabteilung natürlich richtig gefordert gewesen», sagte der 48 Jahre alte Fußball-Lehrer. 

Um gut vorbereitet zu sein, habe man sich Dinge angeschaut, «die etwas mit dem Trainer zu tun haben und in der Mannschaft von Wolfsburg liegen», berichtete Ilzer und ergänzte: «Da muss man sich ein Konstrukt zurechtlegen. Wenn dann etwas anders kommt, muss man die Dinge während des Spiels situativ regulieren.»

Hoffenheim setzt auf eigene Stärke

Generell wolle man sich aber ohnehin nicht am Rivalen ausrichten, sondern sein eigenes Spiel durchbringen. «Wir wollen nicht auf Wolfsburg reagieren, sondern dass sie auf uns reagieren. Dafür braucht es von der ersten bis zur letzten Minute große Überzeugung und Leidenschaft», sagte Ilzer. 

Hoffenheim steht als Tabellendritter mit 49 Punkten glänzend da und möchte mit einem Sieg einen weiteren Schritt in Richtung Champions League machen. Ilzer forderte daher: «Wir wollen unser Spiel auf den Platz bringen.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
TSG-Coach Ilzer als Mahner: Erfolg füttert Ego
Fußball-Bundesliga

TSG-Coach Ilzer als Mahner: Erfolg füttert Ego

Die TSG 1899 Hoffenheim darf von der Champions League träumen. Im Nachholspiel in Bremen können die Kraichgauer den nächsten großen Schritt Richtung Königsklasse machen. Coach Ilzer mahnt und warnt.

26.01.2026

Medien: VfL Wolfsburg will Hoffenheims Sportchef Schicker
Fußball-Bundesliga

Medien: VfL Wolfsburg will Hoffenheims Sportchef Schicker

Der Trainer ist weg, der Sportdirektor ist weg, der Geschäftsführer wackelt: Eine heiße Spur des Wolfsburger Umbruchs führt jetzt nach Hoffenheim. Dort ist die Unruhe noch viel größer.

17.11.2025

Ilzer vor Wolfsburg-Spiel: Wollen maximal erfolgreich sein
Bundesliga

Ilzer vor Wolfsburg-Spiel: Wollen maximal erfolgreich sein

Die TSG Hoffenheim hat in dieser Saison noch kein Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga verloren. Das soll am Sonntag in Wolfsburg so bleiben.

31.10.2025

Klares Bekenntnis: Ilzer soll Hoffenheim-Trainer bleiben
Fußball-Bundesliga

Klares Bekenntnis: Ilzer soll Hoffenheim-Trainer bleiben

Noch ist der Klassenerhalt der TSG 1899 Hoffenheim nicht perfekt. Dennoch kann der Tabellen-14. nach dem 2:2 in Wolfsburg für eine weitere Bundesliga-Saison planen. Christian Ilzer soll Coach bleiben.

10.05.2025

Fußball-Bundesliga

Ilzer neuer Trainer bei der TSG 1899 Hoffenheim

15.11.2024