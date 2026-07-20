Täter in Untersuchungshaft

Nach Übergriff auf Neunjährige: Weitere Opfer melden sich

Nach dem mutmaßlichen Missbrauch einer Neunjährigen in Oberschwaben brechen weitere Betroffene ihr Schweigen. Die Vorwürfe reichen teilweise Jahrzehnte zurück.

Ist der Mann in Untersuchungshaft für noch mehr Taten verantwortlich? (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Ist der Mann in Untersuchungshaft für noch mehr Taten verantwortlich? (Symbolbild)

Wolfegg (dpa/lsw) - Nachdem eine Neunjährige in Wolfegg (Landkreis Ravensburg) missbraucht worden sein soll, haben sich nun mehrere weitere Opfer bei der Polizei gemeldet. Der tatverdächtige 52 Jahre alte Mann soll bereits vor mehreren Jahrzehnten weitere Mädchen missbraucht oder vor ihnen sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben, hieß es von Polizei und Staatsanwaltschaft. 

Wie viele Menschen genau sich an die Polizei gewandt hatten, sagte die Polizei auf Anfrage nicht: Es soll sich um eine Zahl im einstelligen Bereich handeln. Alle Opfer seien zum Tatzeitpunkt minderjährig gewesen. Erst aufgrund der Tat in Wolfegg hätten sie ihr Schweigen gebrochen, so die Polizei. Nun ermittele man zu den angezeigten Taten.

Der 52-jährige Tatverdächtige soll Anfang des Monats eine Neunjährige in sein Auto gezerrt und sexuell missbraucht haben. Inzwischen sitzt der Mann in Untersuchungshaft und hat die Tat zugegeben.

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