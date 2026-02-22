Nach Überholen von rechts: Fünf Menschen bei Unfall verletzt
Ein Mann überholt auf der Autobahn rechts, beim Wiedereinscheren kommt es dann zum Unfall. Fünf Menschen werden verletzt.
Frankfurt (dap/lhe) - Infolge eines Überholmanövers sind bei einem Unfall auf der Autobahn 3 bei Frankfurt fünf Menschen teilweise schwer verletzt worden. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Unfallstelle musste nach dem Unfall am Samstagabend bis in die Nacht gesperrt werden.
Laut Polizei waren drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt: Ein Mann habe ein anderes Fahrzeug rechts überholt, beim Wiedereinscheren seien die beiden zusammengestoßen. Der Fahrer des überholten Fahrzeugs habe daraufhin die Kontrolle verloren und sei auf der rechten Spur mit einem anderen Fahrzeug kollidiert. Dieses sei dann wiederum in die Schutzplanke gekracht. Der Mitteilung zufolge entstand an allen drei Fahrzeugen ein Totalschaden.