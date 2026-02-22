Unfälle

Nach Überholen von rechts: Fünf Menschen bei Unfall verletzt

Ein Mann überholt auf der Autobahn rechts, beim Wiedereinscheren kommt es dann zum Unfall. Fünf Menschen werden verletzt.

Mehrere Stunden lang musste die Autobahn an der Unfallstelle gesperrt werden. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Mehrere Stunden lang musste die Autobahn an der Unfallstelle gesperrt werden. (Symbolbild)

Frankfurt (dap/lhe) - Infolge eines Überholmanövers sind bei einem Unfall auf der Autobahn 3 bei Frankfurt fünf Menschen teilweise schwer verletzt worden. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Unfallstelle musste nach dem Unfall am Samstagabend bis in die Nacht gesperrt werden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Laut Polizei waren drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt: Ein Mann habe ein anderes Fahrzeug rechts überholt, beim Wiedereinscheren seien die beiden zusammengestoßen. Der Fahrer des überholten Fahrzeugs habe daraufhin die Kontrolle verloren und sei auf der rechten Spur mit einem anderen Fahrzeug kollidiert. Dieses sei dann wiederum in die Schutzplanke gekracht. Der Mitteilung zufolge entstand an allen drei Fahrzeugen ein Totalschaden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mehrere Kollisionen auf Autobahn - Mann schwer verletzt
Unfälle

Mehrere Kollisionen auf Autobahn - Mann schwer verletzt

Insgesamt sechs Fahrzeuge sind in gleich zwei Auffahrunfälle auf der Autobahn verwickelt. Einsatzkräfte müssen einen eingeklemmten Autofahrer aus seinem Fahrzeug befreien.

15.02.2026

Autobahn 6 bei Mannheim nach Unfall über Stunden gesperrt
Unfälle

Autobahn 6 bei Mannheim nach Unfall über Stunden gesperrt

Stau und Blaulicht: Nach einem Crash mehrerer Autos geht auf der A6 bei Mannheim in eine Richtung nichts mehr.

19.11.2025

Fünf Verletzte nach Unfall beim Überholen
Fünf Fahrzeuge beteiligt

Fünf Verletzte nach Unfall beim Überholen

Ein Autofahrer möchte einen Lastwagen überholen. Dabei übersieht er einen entgegenkommenden Wagen. Es kommt zum Crash, in den noch weitere Menschen verwickelt werden.

29.10.2025

Junger Mann stirbt nach Unfall beim Überholen
Tödlicher Unfall

Junger Mann stirbt nach Unfall beim Überholen

Ein Autofahrer setzt am Ende einer Kolonne zum Überholen an. Ihm kommt ein anderer Wagen entgegen - mit schlimmen Folgen für den jungen Mann.

07.10.2025

Beifahrerin flüchtet nach Unfall: Mann schwer verletzt
Verkehr

Beifahrerin flüchtet nach Unfall: Mann schwer verletzt

Ein Kleintransporter prallt gegen einen Lastwagen. Der Fahrer wird schwer verletzt. Seine Beifahrerin flüchtet vom Unfallort.

08.03.2024