Nach Unfall an Frankfurter Bahnübergang: Züge rollen wieder
Ein Auto prallte an eine Bahnschranke. Das hatte Folgen: Regionalzüge und S-Bahnen mussten seit Freitagabend umgeleitet werden. Jetzt gibt es gute Nachrichten für Bahnreisende.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einem Autounfall an einem Bahnübergang in Frankfurt ist die Zugstrecke zwischen Frankfurt-Höchst und dem Hauptbahnhof wieder freigegeben worden. Das teilte eine Sprecherin der Bahn mit. Der Unfall hatte seit Freitag für Störungen im Bahnverkehr gesorgt, weil die Zugstrecke gesperrt worden war.
Wie die Polizei mitgeteilt hatte, stand ein 55-jähriger Autofahrer im Stau auf dem Gleisbett, als sich die Schranke schloss. Um eine Kollision mit einer herannahenden Bahn zu vermeiden, fuhr er gegen die Schranke. Dabei wurden er und seine 54 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Das Fahrzeug und die Schranke wurden stark beschädigt.
Der Bahnübergang wurde dann für Reparaturarbeiten gesperrt - ebenso die Bahnstrecke in beide Richtungen. Züge waren umgeleitet worden, einzelne Verbindungen fielen aus. Betroffen waren Regionalzüge und S-Bahnen.