Unfälle

Unfall am Bahnübergang stört S-Bahn-Verkehr in Frankfurt

Nach einem Unfall an einem Bahnübergang in Frankfurt-Nied kommt es zu Verspätungen und Ausfällen im S-Bahn-Verkehr. Betroffen sind vor allem die Linien S1 und S2.

Nach einem Unfall an einem Bahnübergang in Frankfurt-Nied kommt es zu Störungen im S-Bahn-Verkehr. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Nach einem Unfall an einem Bahnübergang in Frankfurt-Nied kommt es zu Störungen im S-Bahn-Verkehr. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Unfall an einem Bahnübergang in Frankfurt-Nied sorgt für Störungen im S-Bahn-Verkehr. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, fuhr am Donnerstagabend ein Autofahrer ins Gleisbett, als sich die Schranke schloss. Der Fahrer habe noch versucht, den Bahnübergang zu überqueren. Dabei sei das Fahrzeug durch die sich schließende Schranke beschädigt worden. 

Nach Angaben der Polizei wurden die zwei Insassen des Fahrzeugs leicht verletzt. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht, aber nicht stationär aufgenommen worden, erläuterte der Sprecher. Der Bahnübergang sei wegen Reparaturarbeiten nach dem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. 

Nach Angaben des RMV kommt es zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Frankfurt-Höchst teilweise zu Verspätungen und Teilausfällen. Die Züge der Linien S1 und S2 fahren demnach nur im 30-Minuten-Takt. Die Züge der Linien RE20 und RB22 fahren eine Umleitung über Griesheim.

