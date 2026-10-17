Nach Unfall: Bareiß kommt nicht zur Wahl seines Nachfolgers
Seit 2011 führte Thomas Bareiß den CDU-Bezirksverband Württemberg-Hohenzollern. Nun wird sein Nachfolger gewählt. Warum Bareiß selbst der Veranstaltung lieber fernbleibt.
Albstadt (dpa/lsw) - Die CDU Württemberg-Hohenzollern wählt heute einen neuen Bezirksvorsitzenden als Nachfolger von Thomas Bareiß. Der Bundestagsabgeordnete hatte den Bezirksvorsitz für viele Jahre inne und will nicht mehr antreten. Der 51-Jährige soll Mitte Juli einen Unfall unter Einfluss synthetischer Betäubungsmittel verursacht haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.
Anfang August hatte Bareiß bereits in einer persönlichen Erklärung eine Auszeit und parteipolitische Konsequenzen angekündigt und um Entschuldigung gebeten. Er wolle sein Amt als Bezirksvorsitzender der CDU Württemberg-Hohenzollern ruhen lassen und nicht erneut zur Wiederwahl antreten, teilte er damals mit.
Bareiß spricht von «großer Ehre»
Bareiß selbst will nicht am Parteitag in Albstadt teilnehmen. Er habe sich bewusst zu diesem Schritt entschieden, weil er wolle, «dass an diesem Tag ausschließlich die Zukunft unseres Bezirksverbands im Mittelpunkt steht», schrieb er in einem Brief, der der dpa vorliegt, an die Delegierten. Der Fokus solle nach vorn gerichtet sein. Bareiß betonte, es sei ihm eine «große Ehre und Freude» gewesen, dem Bezirksverband als Vorsitzender dienen zu dürfen.
Bareiß sitzt seit 2005 im Bundestag und vertritt dort den Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen. Der 51 Jahre alte Diplom-Betriebswirt war von 2018 bis 2021 Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und Tourismus- und Mittelstandsbeauftragter der Bundesregierung.
Drei mögliche Nachfolger
Drei Kandidaten stehen bislang als Bareiß-Nachfolger zur Auswahl: der Europaparlamentarier Norbert Lins, der Bundestagsabgeordnete Christoph Naser und der Landtagsabgeordnete Manuel Hailfinger. Das Rennen sei offen, heißt es aus Kreisen des Bezirksverbands. Bareiß leitete den Bezirksverband seit 2011. Als Bundestagsabgeordneter gehört er als sogenanntes kooptiertes Mitglied aber immer noch dem Bezirksvorstand an.