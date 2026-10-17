CDU-Bezirksparteitag

Nach Unfall: Bareiß kommt nicht zur Wahl seines Nachfolgers

Seit 2011 führte Thomas Bareiß den CDU-Bezirksverband Württemberg-Hohenzollern. Nun wird sein Nachfolger gewählt. Warum Bareiß selbst der Veranstaltung lieber fernbleibt.

Bareiß will nicht mehr antreten. (Archivfoto) Foto: Michael Kappeler/dpa
Bareiß will nicht mehr antreten. (Archivfoto)

Albstadt (dpa/lsw) - Die CDU Württemberg-Hohenzollern wählt heute einen neuen Bezirksvorsitzenden als Nachfolger von Thomas Bareiß. Der Bundestagsabgeordnete hatte den Bezirksvorsitz für viele Jahre inne und will nicht mehr antreten. Der 51-Jährige soll Mitte Juli einen Unfall unter Einfluss synthetischer Betäubungsmittel verursacht haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. 

Anfang August hatte Bareiß bereits in einer persönlichen Erklärung eine Auszeit und parteipolitische Konsequenzen angekündigt und um Entschuldigung gebeten. Er wolle sein Amt als Bezirksvorsitzender der CDU Württemberg-Hohenzollern ruhen lassen und nicht erneut zur Wiederwahl antreten, teilte er damals mit. 

Bareiß spricht von «großer Ehre»

Bareiß selbst will nicht am Parteitag in Albstadt teilnehmen. Er habe sich bewusst zu diesem Schritt entschieden, weil er wolle, «dass an diesem Tag ausschließlich die Zukunft unseres Bezirksverbands im Mittelpunkt steht», schrieb er in einem Brief, der der dpa vorliegt, an die Delegierten. Der Fokus solle nach vorn gerichtet sein. Bareiß betonte, es sei ihm eine «große Ehre und Freude» gewesen, dem Bezirksverband als Vorsitzender dienen zu dürfen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bareiß sitzt seit 2005 im Bundestag und vertritt dort den Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen. Der 51 Jahre alte Diplom-Betriebswirt war von 2018 bis 2021 Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und Tourismus- und Mittelstandsbeauftragter der Bundesregierung. 

Drei mögliche Nachfolger 

Drei Kandidaten stehen bislang als Bareiß-Nachfolger zur Auswahl: der Europaparlamentarier Norbert Lins, der Bundestagsabgeordnete Christoph Naser und der Landtagsabgeordnete Manuel Hailfinger. Das Rennen sei offen, heißt es aus Kreisen des Bezirksverbands. Bareiß leitete den Bezirksverband seit 2011. Als Bundestagsabgeordneter gehört er als sogenanntes kooptiertes Mitglied aber immer noch dem Bezirksvorstand an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
CDU-Politiker Bareiß verlässt Bundestags-Haushaltsausschuss
Bundestag

CDU-Politiker Bareiß verlässt Bundestags-Haushaltsausschuss

Im Haushaltsausschuss gibt es weitere Veränderungen. Der CDU-Politiker Bareiß zieht sich zurück. Hintergrund ist ein Unfall. Was der Württemberger zu der Entscheidung sagt.

01.10.2026

Nach Unfall und Ermittlungen: Bareiß bleibt im Bundestag
CDU-Bundespolitiker

Nach Unfall und Ermittlungen: Bareiß bleibt im Bundestag

Synthetische Betäubungsmittel, Ermittlungen und eine Auszeit: Sein Mandat im Bundestag möchte der CDU-Mann aber behalten, trotz Kritik aus den eigenen Reihen.

04.09.2026

CDU-Nachwuchs erhöht Druck auf Bareiß: Mandat niederlegen
CDU-Bundespolitiker

CDU-Nachwuchs erhöht Druck auf Bareiß: Mandat niederlegen

Die Junge Union Württemberg-Hohenzollern fordert einstimmig: Thomas Bareiß soll sein Bundestagsmandat abgeben. Welche Gründe sie dafür ins Feld führt.

18.08.2026

Reue und Ruhe: Nach Unfallermittlung zieht Bareiß Konsequenz
CDU-Bundespolitiker

Reue und Ruhe: Nach Unfallermittlung zieht Bareiß Konsequenz

Vielleicht war der Druck am Ende zu stark: Der CDU-Bundespolitiker Thomas Bareiß nimmt nach seinem schweren Autounfall und wegen der Ermittlungen gegen ihn eine Auszeit.

05.08.2026

CDU-Abgeordneter Bareiß kündigt nach Autounfall Auszeit an

05.08.2026