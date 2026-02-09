Tödlicher Verkehrsunfall

Nach Unfall bei Brechen: Autoinsasse gestorben

Zwei Wagen stoßen auf dem Mittelstreifen zusammen. Einer der Fahrer hat keinen Führerschein.

Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa
Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Brechen (dpa/lhe) - Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 8 bei Brechen Anfang Februar ist einer der Insassen im Krankenhaus gestorben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an, teilte das Polizeipräsidium in Wiesbaden mit. Bei dem Unglück am Abend des 1. Februar waren zwei Autos auf dem Mittelstreifen frontal zusammengestoßen. Einer der Fahrer hatte keinen Führerschein. Alle sechs Insassen der beiden Wagen wurden schwer verletzt. Zwei von ihnen erlitten lebensgefährliche Verletzungen und wurden mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. Weitere Details teilte die Polizei zunächst nicht mit.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Missglücktes Überholmanöver - zwei Männer sterben bei Unfall
Tödlicher Unfall

Missglücktes Überholmanöver - zwei Männer sterben bei Unfall

Früh am Morgen kracht es bei Öpfingen. Zwei Wagen stoßen dort frontal zusammen. Für die Fahrer kommt jede Hilfe zu spät.

04.09.2025

Tödlicher Unfall in Nordhessen: Zwei Ehepaare sterben
Unfall

Tödlicher Unfall in Nordhessen: Zwei Ehepaare sterben

Ein Auto mit vier Insassen kommt bei Kassel von der Fahrbahn ab und prallt gegen mehrere Bäume. Für die zwei Paare kommt jede Hilfe zu spät.

22.08.2025

Tödlicher Unfall bei Wehrheim - Flüchtiger stellt sich
Hochtaunuskreis

Tödlicher Unfall bei Wehrheim - Flüchtiger stellt sich

Bei einer Kollision auf einer Bundesstraße ist ein Mann gestorben, ein weiterer wurde schwer verletzt. Der Fahrer des anderen Wagens flüchtete, obwohl er den Unfall nicht verursacht haben soll.

01.08.2024

Bundesstraße 458

Tödlicher Unfall bei Fulda

In einem Rückstau stoßen auf einer Bundesstraße mehrere Autos zusammen. Für einen Fahrer kommt jede Hilfe zu spät.

14.11.2023

Verkehrsunfall

43-Jährige nach Unfall bei Liebenau gestorben

04.07.2023