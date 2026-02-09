Nach Unfall bei Brechen: Autoinsasse gestorben

Brechen (dpa/lhe) - Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 8 bei Brechen Anfang Februar ist einer der Insassen im Krankenhaus gestorben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an, teilte das Polizeipräsidium in Wiesbaden mit. Bei dem Unglück am Abend des 1. Februar waren zwei Autos auf dem Mittelstreifen frontal zusammengestoßen. Einer der Fahrer hatte keinen Führerschein. Alle sechs Insassen der beiden Wagen wurden schwer verletzt. Zwei von ihnen erlitten lebensgefährliche Verletzungen und wurden mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. Weitere Details teilte die Polizei zunächst nicht mit.