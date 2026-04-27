Mehrere Verletzte

Nach Unfall: Fahrer steigt aus und wird von Wagen erfasst

Ein Autofahrer fährt auf ein Gespann auf, dann kracht ein weiterer Wagen gegen andere Fahrzeuge und in die Unfallstelle auf der A7. Was bislang bekannt ist.

Laut Polizei wurden bei dem Unfall fünf Menschen verletzt. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Laut Polizei wurden bei dem Unfall fünf Menschen verletzt. (Symbolbild)

Herbrechtingen (dpa/lsw) - Nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 ist ein Fahrer ausgestiegen und von einem anderen Wagen erfasst worden. Laut Polizei wurde der 31-Jährige schwer verletzt. Vier weitere Beteiligte zogen sich demnach leichte Verletzungen zu.

Den Angaben nach fuhr der 31-Jährige am Sonntagabend bei Herbrechtingen (Kreis Heidenheim) auf das Auto und den Anhänger eines 60-Jährigen auf. Die Ursache war zunächst unklar. Das Gespann prallte laut Polizei gegen die Mittelleitplanke, der Anhänger riss ab und blieb nach rund 200 Metern auf der linken Fahrspur stehen. Die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer mussten bremsen, wie es hieß. 

Auto prallt bei Ausweichmanöver gegen mehrere Fahrzeuge

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Ein 55-jähriger Autofahrer habe die Unfallstelle zu spät erkannt und sei bei seinem Ausweichmanöver gegen einen Sattelzug und einen anderen Wagen geprallt. Laut Polizei krachte er dann in den Wagen des 31-Jährigen und erfasste den Fahrer, der bereits ausgestiegen war.

Der 31-Jährige erlitt schwere Verletzungen, sein Beifahrer verletzte sich leicht. Auch der 55-Jährige und seine beiden Insassen wurden leicht verletzt. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus. Die Autobahn war in der Nacht für knapp drei Stunden voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

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