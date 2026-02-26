Nach Unfall in Lauffen: Polizei tappt weiter im Dunkeln

Lauffen am Neckar (dpa/lsw) - Der Tod einer 56-jährigen Frau in Lauffen am Neckar (Landkreis Heilbronn) bleibt ein Rätsel für die Polizei. Bislang fehlen Zeugenaussagen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn sagte. Auch zum möglichen Unfall am Dienstag gebe es keine neuen Informationen.

Angehörige hatten die Leiche einen Tag nach dem mutmaßlichen Unfall in ihrer Wohnung gefunden. Sie wird laut Polizei in den kommenden Tagen obduziert. «Danach wissen wir vielleicht genauer, ob die Frau durch Unfallfolgen starb», sagte der Sprecher.

Polizei sucht weiter nach Zeugen

Die Frau hatte selbst berichtet, am Dienstag in einer Bahnunterführung angefahren worden und gestürzt zu sein. Das Auto sei davongefahren, sie sei weitergegangen. Bei einem späteren Sturz halfen zwei unbekannte Passanten und begleiteten sie zur Zieladresse. «Dort schilderte sie den Vorfall, lehnte aber vehement Rettungsdienst oder Polizei ab.» Mit einem Taxi fuhr sie schließlich heim.