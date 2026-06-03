Nach Unfall mit drei Toten – Anklage wegen Mordverdachts
Im Zuge eines Unfalls in Offenbach sterben drei Menschen. Rund ein halbes Jahr später wird der Autofahrer nun angeklagt.
Offenbach (dpa/lhe) - Ein halbes Jahr nach einem Unfall in Offenbach, bei dem drei Menschen starben, ist ein 32 Jahre alter Autofahrer unter anderem wegen Mordverdachts angeklagt worden. Der Unfall ereignete sich am Nachmittag des 30. November. Der Mann war mit seinem Wagen frontal mit dem Auto einer 66-Jährigen zusammengestoßen, das anschließend gegen ein geparktes Fahrzeug geschleudert wurde.
Die 66-Jährige erlag noch am Unfalltag ihren Verletzungen. Ein neunjähriges Mädchen und eine 88 Jahre alte Frau, die mit ihr im Auto gesessen hatten, starben in den folgenden Tagen. Nach Angaben der Polizei waren die drei nicht miteinander verwandt.
Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat nun vor dem Landgericht Darmstadt Anklage wegen des Verdachts des Mordes in drei Fällen, der Gefährdung des Straßenverkehrs und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens erhoben.